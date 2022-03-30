Окупант позбувся по 131 одиниці літаків та вертольотів.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 березня склали близько 17 300 осіб. Танків у агресора поменшало на 605 одиниць.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Фото: Генштаб ЗСУ в Facebook

Також Росія втратила 1723 бойові броньовані машини, 305 артилерійських систем, 96 ракетних систем залпового вогню, 64 одиниці ППО, 131 літак, 131 гелікоптер, 1184 одиниці авто, сім кораблів і катерів, 75 цистерн із паливом, 81 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 21 одиницю спецтехніки, чотири пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.

Нагадаємо, днями українські захисники знищили до 70 окупантів, коли російські підрозділи здійснили атаку на позиції українських бійців.