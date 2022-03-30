Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами
Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами
28 березня Повітряні сили знищили 8 літаків, 3 вертольоти та 2 крилаті ракети
28 березня Повітряні сили знищили 8 літаків, 3 вертольоти та 2 крилаті ракети
Росія запропонувала зустріч Путіна і Зеленського провести одночасно з підписанням мирного договору
Росія запропонувала зустріч Путіна і Зеленського провести одночасно з підписанням мирного договору
Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
Арахамія провів зустріч з Мединським у рамках переговорів з Росією
Арахамія провів зустріч з Мединським у рамках переговорів з Росією
Військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", що коригував вогонь
Військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", що коригував вогонь
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
ГоловнаСуспільствоВійна

Втрати Росії в війні склали близько 17300 осіб і 605 танків

Окупант позбувся по 131 одиниці літаків та вертольотів. 

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 березня склали близько 17 300 осіб. Танків у агресора поменшало на 605 одиниць.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Фото: Генштаб ЗСУ в Facebook

Також Росія втратила 1723 бойові броньовані машини, 305 артилерійських систем, 96 ракетних систем залпового вогню, 64 одиниці ППО, 131 літак, 131 гелікоптер, 1184 одиниці авто, сім кораблів і катерів, 75 цистерн із паливом, 81 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 21 одиницю спецтехніки, чотири пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу. 

Нагадаємо, днями українські захисники знищили до 70 окупантів, коли російські підрозділи здійснили атаку на позиції українських бійців.

Фото: ЗСУ
Фото: EPA/UPG
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Денис Карабань
Фото: Міністерство оборони України
ТОС-1А «Сонцепьок»
Фото: Міністерство оборони України
ТОС-1А «Сонцепьок»

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також