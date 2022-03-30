Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 березня склали близько 17 300 осіб. Танків у агресора поменшало на 605 одиниць.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Також Росія втратила 1723 бойові броньовані машини, 305 артилерійських систем, 96 ракетних систем залпового вогню, 64 одиниці ППО, 131 літак, 131 гелікоптер, 1184 одиниці авто, сім кораблів і катерів, 75 цистерн із паливом, 81 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 21 одиницю спецтехніки, чотири пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.
Нагадаємо, днями українські захисники знищили до 70 окупантів, коли російські підрозділи здійснили атаку на позиції українських бійців.