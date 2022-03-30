Уночі ворог завдав трьох ракетних ударів по Хмельниччині та обстріляв Чернігів артилерією

Ніч на 30 березня в більшості регіонів минула відносно спокійно. Мова йде про Волинь, Закарпаття, Рівненську, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Тернопільську, Запорізьку, Чернівецьку, Вінницьку, Кіровоградську, Полтавську, Житомирську, Черкаську, Сумську та Дніпропетровську області.

Водночас звечора та протягом ночі на всій території країни лунали численні повітряні тривоги. Про це йдеться у зведенні від голів ОДА.

Докладна ситуація в регіонах:

На Миколаївщині тривають рятувальні роботи після ракетного обстрілу облцентру. Частина населених пунктів лишаються без світла та газу.

В Херсонській області тривають сильні вибухи та обстріли у різних районах. Найбільше постраждали Бериславський та Каховський райони. Місцеві жителі повідомляють про знищену інфрастуктуру та житлові будинки. Також серед цивільного населення є постраждалі і, на жаль, вбиті. Інформація уточнюється.

﻿Неспокійною ніч була на Хмельниччині. Вночі відбулося три удари по промислових об'єктах області. Пожежі вже локалізовані силами ДСНС. Інформація щодо постраждалих перевіряється.

У Київській області був бій в Бучанському районі, в Гостомельській, Дмитрівській, Бучанській, Макарівській громадах – обстріли. Ворог також обстріляв Ірпінь. В населених пунктах вздовж Житомирської траси – обстріли та бої. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюється.

Чернігів уночі ворог сильно обстріляв з артилерії. Дані щодо жертв та руйнувань уточнюються.

По Харкову били зі зброї дальної дії. В області тривають бої в Ізюмському напрямку, ЗСУ збили один винищувач та один безпілотник.

На Луганщині по всії містах РФ завдала артилерійських та авіаударів. ЗСУ відбили 4 атаки. Значні руйнування, пожежі. Навкруги Кремінної горить трава та очерет. Зранку – ракетний удар по Лисичанську. Кількість жертв та постраждалих ще не відома.

В Донецькій області вночі були потужні обстріли Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки. Вранці – авіаудар по с. Новомихайлівка, також по Мар'їнці. У населених пунктах Мар'їнської ВЦА близько 7:00 окупанти розпочали артобстріл. Є значні руйнування, пожежі. Численні руйнування від попередніх обстрілів зафіксовані і в Авдіївці. Інформація по постраждалих встановлюється. Маріуполь без змін: блокада, вуличні бої. У місті залишається понад 100 тисяч людей.

Нагадаємо, вчора в Туреччині відбувся раунд перемовин делегацій України та держави-окупантки. За його результатами президент Володимир Зеленський наголосив, що сигнали з переговорів з російською делегацією щодо припинення бойових дій "можна назвати позитивними, але вони не заглушають розривів російських снарядів".

За словами члена української делегації Давида Арахамії, сторони працювали над форматом запропонованого Києвом договору безпеки.