Окупанти заради картинки для росЗМІ спалили пункт пропуску через держкордон на Сумщині, - голова ОВА

Перед цим вони розстріляли свій-же БТР.

Російські окупанти спалили пункт пропуску на Сумщині – так вони намагалися влаштувати провокацію та відзняти пропагандистський матеріал для російських ЗМІ.

Про це повідомив у відеозверненні стосовно подій у регіоні за вівторок, 29 березня, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Відбулася провокація в пункті пропуску "Рижівка" Сумської області. Там орки встановили свій БТР, самі ж його підірвали. І це була така заздалегідь спланована провокація, спрямована на формування картинки для російських ЗМІ щодо того, що українці знищили їхній БТР, – хоч вони це зробили самостійно. І вони начебто аби "помститися" українцям, спалили український прикордонний пункт пропуску на кордоні з орками", – сказав Дмитро Живицький.

Нагадаємо, в цей же день росіяни частково знищили та розграбували шоколадну фабрику в Тростянці