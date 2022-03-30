​Білий дім не вірить у "відведення" військ РФ від Києва і вважає це передислокацією

США не виключають нових наступів російських військ в інших регіонах України.

В Адміністрації президента США вважають, що заяви Росії про нібито відведення частини військових сил від столиці України є передислокацією, а не відведенням, як заявляють в Кремлі.

Про це заявивила на брифінгу директорка з питань комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд, передає "Укрінформ".

"Ми повинні чітко розуміти реальність того, що відбувається на полі бою, і заяви Росії не повинні нікого вводити в оману. Ми вважаємо, що будь-які переміщення (російських) військ від Києва є передислокацією, а не відведенням", - зауважила представниця Білого дому.

Вона зазнаила, що США не виключають нових наступів російських військ в інших регіонах України.

Бедінгфілд також наголосила на важливості єдності серед США та союзників у зусиллях щодо посилення тиску на РФ та зміцнення обороноздатності України, а також - позицій офіційного Києва за столом переговорів.

нагадаємо, у вівторок у Стамбулі відбулися тригодинні переговори між Україною і РФ. Російська сторона заявила, що зробить назустріч Києву "два кроки щодо деескалації", зокрема - "кардинально скоротить воєнну активність на Київському і Чернігівському напрямках".

У Вашингтоні прокоментували ці заяви і зазначили, що оцінюватимуть заяви Кремля "не за словами, а за діями".

За даними Генштабу ЗСУ, наразі РФ дійсно відводить окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей, але перегруповує їх для зосередження основних зусиль на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до громадян наголосив, що сигнали з переговорів з російською делегацією щодо припинення бойових дій "можна назвати позитивними, але вони не заглушають розривів російських снарядів".

"Впевнений, ви сьогодні бачили новину, що російське військове відомство нібито вирішило «скоротити бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках»... Що ж, так можна сказати й про Чорнобаївку – ніби російська авіація просто вирішила менше літати, а російська техніка – поменше їздити", - сказав Зеленський.

Президент також наголосив, що ЗСУ, розвідка та всі захисники України - це на сьогодні єдина гарантія нашої безпеки.