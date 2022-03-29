У Польщі повністю скасовано коронавірусні обмеження на в’їзд

Не будуть вимагати показувати документи, скасовано тести та карантин.

У Польщі повністю скасовано обмеження на в'їзд, запроваджені у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це у твіттері повідомила польська прикордонна служба.

Так, тепер під час перетину кордону з Польщею не будуть вимагати показувати документи про щеплення.

Також не потрібно буде здавати аналізи на COVID та проходити в'їзний карантин.

Od dziś tj.28.03 zostały zniesione ograniczenia pandemiczne w podróżowaniu do Polski🇵🇱.

Podczas przekraczania granicy nie ma już obowiązku legitymowania się certyfikatami szczepienia, wykonywania testów w kierunku SARS-CoV-2 oraz odbywania tzw.kwarantanny przyjazdowej.#zgranicy pic.twitter.com/g1x1smb22L — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 28, 2022

Нагадаємо, у МОЗ нагадали про норми карантину для боротьби з ковідом під час війни в Україні.