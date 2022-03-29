У Польщі повністю скасовано коронавірусні обмеження на в’їзд

У Польщі повністю скасовано обмеження на в'їзд, запроваджені у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Про це у твіттері повідомила польська прикордонна служба.
Так, тепер під час перетину кордону з Польщею не будуть вимагати показувати документи про щеплення.
Також не потрібно буде здавати аналізи на COVID та проходити в'їзний карантин.
Od dziś tj.28.03 zostały zniesione ograniczenia pandemiczne w podróżowaniu do Polski🇵🇱.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 28, 2022
Podczas przekraczania granicy nie ma już obowiązku legitymowania się certyfikatami szczepienia, wykonywania testów w kierunku SARS-CoV-2 oraz odbywania tzw.kwarantanny przyjazdowej.#zgranicy pic.twitter.com/g1x1smb22L
Нагадаємо, у МОЗ нагадали про норми карантину для боротьби з ковідом під час війни в Україні.