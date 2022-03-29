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У Польщі повністю скасовано коронавірусні обмеження на в’їзд

Не будуть вимагати показувати документи, скасовано тести та карантин.

У Польщі повністю скасовано коронавірусні обмеження на в’їзд
Фото: EPA/UPG

У Польщі повністю скасовано обмеження на в'їзд, запроваджені у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це у твіттері повідомила польська прикордонна служба.

Так, тепер під час перетину кордону з Польщею не будуть вимагати показувати документи про щеплення.

Також не потрібно буде здавати аналізи на COVID та проходити в'їзний карантин.

Нагадаємо, у МОЗ нагадали про норми карантину для боротьби з ковідом під час війни в Україні.

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