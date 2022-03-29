Потрібно стимулювати переїзд українців з Польщі до інших країн ЄС, - єврокомісар

Європейський Союз має створити стимули для українців, які прибули під час війни до Польщі, переїхати до інших країн ЄС. Про це, як повідомляє Європейська правда, заявила зєврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоханссон.

"Важливо мотивувати біженців покинути Польщу і спробувати поїхати до інших держав-членів ЄС, тому що інакше ситуація не буде стійкою", - сказала Йоханссон.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, наразі Польща прийняла 2,3 мільйона українських біженців, що складає близько 60% від їх загальної кількості.

Йоханссон уточнює, що Брюссель "не працює над жодними квотами чи розподілом мігрантів" між країнами ЄС. Вона додала, що в той час як ЄС перебуває під "великим тиском," особливо Польща та Чехія, темпи припливу біженців поступово зменшуються. "Це близько 50 000 на день. На піку їх було понад 200 тисяч", – сказала вона.

Нагадаємо, українці, які від 24 лютого разом з дітьми приїхали у Польщу, зможуть отримати фінансову допомогу від держави.