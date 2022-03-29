Вимоги Путіна до України не є реалістичними, – речник президента Туреччини

Президент Туреччини передав Москві послання, в якому закликає переговорні групи домовитися, щоб перейти до зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Речник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Ібрагім Калін заявив, що вимоги Володимира Путіна до України визнати «незалежність» ОРДЛО, а Крим – російським не є реалістичними.

Про це повідомляє CNN.

«Це червоні лінії для українців у Криму та на Донбасі, і це правильно, тому що вони безпосередньо стосуються територіальної цілісності та суверенітету України. Ми не визнали анексію Криму, оскільки, як і решта світу, навіть Китай не визнав анексію Криму. Їм (росіянам, – LB.ua) справді слід придумати якісь інші ідеї», – сказав він.

За словами Ібрагіма Каліна, Президент Туреччини передав Москві послання, в якому закликає переговорні групи домовитися про остаточні питання, щоб перейти до зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

«Президент Зеленський готовий зустрітися з президентом Путіним, це президент Путін поки що не сказав. І наш президент сказав: я готовий сприяти зближенню вас двох, у Туреччині чи ще десь... Ми віримо, що лише завдяки цій зустрічі ця війна завершиться, – додав він. – Безумовно, президент Путін прислухається до президента Ердогана, до його порад, до його ідей та пропозицій. З їхньої точки зору можна зрозуміти, що вони не довіряють більшості країн НАТО, не хочуть більше з ними розмовляти, правильно чи ні. Але реальність така, що хтось має розмовляти з російською стороною, кому росіяни також можуть довіряти. Інакше ця війна може тривати місяцями, роками.

Нагадаємо, президент Туреччини виступив посередником на переговорах між Росією та Україною. Турецький МЗС допоміг організувати зустріч міністрів закордонних справ України та Росії.

29 березня у Стамбулі відбудеться черговий раунд переговорів між Києвом та Москвою.

Нагадаємо, за інформацією The Financial Times, Росія більше не вимагає «денацифікації», «демілітаризації» та особливого статусу російської мови.

27 березня президент Зеленський заявив в інтерв’ю російським журналістам, що закріплення нейтрального статусу можливе після референдуму, однак він може відбутися лише після виведення російських військ з території України.

Також Володимир Зеленський заявив, «денацифікація» і «демілітаризація» України з Росією обговорюватись не буде.

25 березня президент Ердоган заявив про близькість згоди між Києвом і Кремлем, однак МЗС України спростувало.