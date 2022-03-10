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В Анталії стартували перемовини Кулеби і Лаврова

У саміті бере участь глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу. 

Фото: МЗС України Олег Ніколенко.

У Туреччині почалися тристоронні перемовини міністрів закордонних справ України, Росії та Туреччини щодо війни РФ проти України.

Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

У перемовинах беруть участь Дмитро Кулеба, Сергій Лавров та їхній турецький колега Мевлют Чавушоглу. Зустріч глав міністерств закордонних справ Туреччини, України та РФ відбувається в рамках дипломатичного форуму.

Фото: скрін

Фото: скрін

Раніше Кулеба розповів, що очікування від зустрічі з Лавровим стримані. Українська сторона має три цілі: припинити вогонь, звільнити наші території та вирішити всі гуманітарні катастрофи, що створила російська армія.

Український міністр також заявив, що президент Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Путіним. Про це Кулеба повідомить Лаврова.

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