Зеленський: покласти край війні допоможуть тільки прямі переговори з Путіним

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що тільки після прямих переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним можна буде покласти край війні. Про це він заявив в інтерв'ю Bild.

Так, відповідаючи на питання про те, що він сказав би на вимогу прийняти незалежність Донбасу і визнати, що Крим - російський заради миру, Зеленський заявив: "Питання тут не в тому, що я можу дати".

Війну можна припинити тільки після прямого діалогу з президентом РФ на основі взаємного компромісу, впевнений Зеленський.

"У кожних переговорах моєю метою є закінчення війни з Росією. І я також готовий зробити певні кроки. Можна йти на компроміси, але вони не повинні бути зрадою моєї країни. І інша сторона теж повинна бути готова йти на компроміси, тому вони і називаються компромісами. Тільки так ми можемо вийти з цієї ситуації. Ми поки що не можемо говорити про деталі. У нас ще не було прямого контакту між президентами. Тільки після прямих переговорів між двома президентами ми зможемо покласти край цій війні", - сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше вже закликав Володимира Путіна до діалогу, але відповіді поки що не було.