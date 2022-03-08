На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
ГоловнаПолітика

Бойко став головою політради ОПЗЖ. Медведчука позбавили посади співголови

Політрада вимагає від керівництва Російської Федерації припинити агресію проти України.

Бойко став головою політради ОПЗЖ. Медведчука позбавили посади співголови
Юрій Бойко
Фото: facebook.com/official.yuriy.boyko

Одноосібним головою політичної ради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) призначено нардепа Юрія Бойка. Раніше цю посаду він ділив із Віктором Медведчуком, якого підозрюють у державній зраді.

Про це повідомив Бойко в фейсбуці.

"Головним завданням політради є організація гуманітарної допомоги населенню в регіонах, що перебувають у зоні бойових дій, та допомоги біженцям, а також захист України", - написав Бойко.

Він також повідомив, що політрада вимагає від керівництва Російської Федерації припинити агресію проти України, а до учасників переговорного процесу звертається з закликом - негайно ухвалити рішення про припинення вогню та виведення всіх російських військ з території України.

"Також ухвалено рішення підтримати участь членів ОПЗЖ у формуванні сил територіальної оборони України для охорони об'єктів критичної інфраструктури, житла громадян та боротьби з мародерами, супроводження гуманітарних коридорів для виведення мирних громадян. Крім того, народним депутатам доручено підтримати всіма доступними шляхами зусилля органів влади з безпеки держави та громадян в умовах воєнного стану", - зазначив Бойко.

Нагадаємо, 4 березня територіальна оборона затримала депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича під час його спроби сфотографувати військовий блокпост. Пізніше його відпустили, а сам нардеп заявив, що робив селфі, і в його знімках не знайшли нічого протизаконного.

Після цього секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов звернувся до депутатів - представників партії і закликав їх не наближатися до блокпостів захисників України від російської армії. "Якщо ви ще будете шлятися по наших блокпостах, то вас будуть убивати. Краще сидіть удома і чекайте на краще. Тому що коли ви сунетесь на наші блокпости і почнете їх фотографувати, а потім передавати ворогу, ви будете знищені на місці", - сказав Данілов.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також