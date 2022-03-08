Бойко став головою політради ОПЗЖ. Медведчука позбавили посади співголови

Одноосібним головою політичної ради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) призначено нардепа Юрія Бойка. Раніше цю посаду він ділив із Віктором Медведчуком, якого підозрюють у державній зраді.

Про це повідомив Бойко в фейсбуці.

"Головним завданням політради є організація гуманітарної допомоги населенню в регіонах, що перебувають у зоні бойових дій, та допомоги біженцям, а також захист України", - написав Бойко.

Він також повідомив, що політрада вимагає від керівництва Російської Федерації припинити агресію проти України, а до учасників переговорного процесу звертається з закликом - негайно ухвалити рішення про припинення вогню та виведення всіх російських військ з території України.

"Також ухвалено рішення підтримати участь членів ОПЗЖ у формуванні сил територіальної оборони України для охорони об'єктів критичної інфраструктури, житла громадян та боротьби з мародерами, супроводження гуманітарних коридорів для виведення мирних громадян. Крім того, народним депутатам доручено підтримати всіма доступними шляхами зусилля органів влади з безпеки держави та громадян в умовах воєнного стану", - зазначив Бойко.

Нагадаємо, 4 березня територіальна оборона затримала депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича під час його спроби сфотографувати військовий блокпост. Пізніше його відпустили, а сам нардеп заявив, що робив селфі, і в його знімках не знайшли нічого протизаконного.

Після цього секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов звернувся до депутатів - представників партії і закликав їх не наближатися до блокпостів захисників України від російської армії. "Якщо ви ще будете шлятися по наших блокпостах, то вас будуть убивати. Краще сидіть удома і чекайте на краще. Тому що коли ви сунетесь на наші блокпости і почнете їх фотографувати, а потім передавати ворогу, ви будете знищені на місці", - сказав Данілов.