На Вінниччині попрощалися з майором ЗСУ, який загинув під час атаки росіян на аеродром у Вінниці

На Вінниччині, у Літинському районі, попрощалися з майором ЗСУ Іраклієм Ковалевським. Він загинув 6 березня під час російської атаки на аеропорт у Вінниці. Про це повідомляє портал "Новинарня".

“Ворожі ракетні обстріли аеропорту “Вінниця” в Гавришівці забрали життя досвідченого військового, начальника рятувальної парашутно-десантної групи спеціального призначення в/ч А 1134 м.Вінниця, майора Збройних сил України Іраклія Едуардовича Ковалевського”, - повідомляє видання.

Іраклій Ковалевський навчався у Донецькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Згодом вступив до Академії Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. Неодноразово брав участь у міжнародних навчаннях Збройних сил України. Був нагороджений почесними відзнаками за службу.

Світла памʼять!

Нагадаємо, що 6 березня росіяни обстріляли вінницький аеропорт з акваторії Чорного моря стратегічними бомбардувальниками-ракетоносцями Ту-95мс або ж Ту-160. Було випущено вісім ракет, ймовірно Х-101, які мають велику дальність застосування, до 5500 км.