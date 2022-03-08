Сайт Територіальної оборони ЗСУ зазнав 540 000 кібератак за перший тиждень війни

З них 4 тисячі - цілеспрямовані атаки найвищого рівня, кажуть у ТрО.

На сайт Територіальної оборони sprotyv.in.ua було здійснено 540 тисяч кібератак упродовж першого тижня війни з Росією.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Тероборони Збройних сил.

"4 тисячі - цілеспрямовані атаки найвищого рівня. Головне джерело - рашка. Загалом наш сайт не працював 29 хвилин, що не завадило тисячам українців приєднатись до лав Сил територіальної оборони", - йдеться в повідомленні ТрО ЗСУ.

Нагадаємо, від початку російського вторгнення 24 лютого до Територіальної оборони вступили 100 тисяч українців. Після завершення війни тероборона стане частиною системи оборони України.

8 березня Територіальна оборона і ЗСУ розбили на Харківщині російський десант чисельністю 120 осіб. Більшу частину ворожого десанту ліквідували на місці висадки, решта втекла на територію Бєлгородської області Росії.