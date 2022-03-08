На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
ГоловнаСуспільствоВійна

Сайт Територіальної оборони ЗСУ зазнав 540 000 кібератак за перший тиждень війни

З них 4 тисячі - цілеспрямовані атаки найвищого рівня, кажуть у ТрО.

Сайт Територіальної оборони ЗСУ зазнав 540 000 кібератак за перший тиждень війни
Фото: Скріншот сайту

На сайт Територіальної оборони sprotyv.in.ua було здійснено 540 тисяч кібератак упродовж першого тижня війни з Росією.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Тероборони Збройних сил.

"4 тисячі - цілеспрямовані атаки найвищого рівня. Головне джерело - рашка. Загалом наш сайт не працював 29 хвилин, що не завадило тисячам українців приєднатись до лав Сил територіальної оборони", - йдеться в повідомленні ТрО ЗСУ. 

Нагадаємо, від початку російського вторгнення 24 лютого до Територіальної оборони вступили 100 тисяч українців. Після завершення війни тероборона стане частиною системи оборони України.

8 березня Територіальна оборона і ЗСУ розбили на Харківщині російський десант чисельністю 120 осіб. Більшу частину ворожого десанту ліквідували на місці висадки, решта втекла на територію Бєлгородської області Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також