Росія завдала удару по гуртожитку в Житомирі

Росія завдала ракетно-бомбового удару по житомирському гуртожитку в районі Корбутівка. Гуртожиток військовий, але останні 20 років там живуть цивільні люди.
Про це мер Житомира Василь Сухомлин повідомив у відеозверненні.
"Він повністю зруйнований. І знаєте, коли наша військова частина чи інший стратегічний обʼєкт – у них так не виходить з ударами. У цьому будинку вже 20 років живуть прості житомирці. Прості люди, які утримують там квартири", – повідомив він.
Мер зазначив, що наразі невідомо, чи є жертви.
Сухомлин також оприлюднив фото уламку з водоканалу.
"Відсутність військових у гуртожитку, поранені цивільні", – додав він.
Нагадаємо, 7 березня близько 20:20 російські окупанти здійснили авіаудари по нафтобазах у Житомирі та селищі Черняхів. Рятувальники евакуювали людей із будинків, розташованих поруч.