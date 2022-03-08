Росія завдала удару по гуртожитку в Житомирі

Гуртожиток військовий, але останні кілька десятків років там живуть цивільні.

Росія завдала ракетно-бомбового удару по житомирському гуртожитку в районі Корбутівка. Гуртожиток військовий, але останні 20 років там живуть цивільні люди.

Про це мер Житомира Василь Сухомлин повідомив у відеозверненні.

"Він повністю зруйнований. І знаєте, коли наша військова частина чи інший стратегічний обʼєкт – у них так не виходить з ударами. У цьому будинку вже 20 років живуть прості житомирці. Прості люди, які утримують там квартири", – повідомив він.

Мер зазначив, що наразі невідомо, чи є жертви.

Сухомлин також оприлюднив фото уламку з водоканалу.

"Відсутність військових у гуртожитку, поранені цивільні", – додав він.

Гуртожиток після нічного обстрілу в Житомирі

Нагадаємо, 7 березня близько 20:20 російські окупанти здійснили авіаудари по нафтобазах у Житомирі та селищі Черняхів. Рятувальники евакуювали людей із будинків, розташованих поруч.