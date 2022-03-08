Російські окупанти обстріляли військову частину на Київщині, є травмовані, - Нацполіція

За інформацією міського голови Борисполя, ще дві ракети вдалося ліквідувати українським Збройним силам.

Російські загарбники здійснили авіаудар по військовій частині в Бориспільському районі на Київщині.

Про це повідомили в Нацполіції.

"Сьогодні близько 18 години ворог скинув снаряд у районі Бабкіна. Є травмовані. Наразі поліція здійснює огляд найближчих осель на можливу наявність пошкоджень", - повідомили правоохоронці.

Співробітники НПУ уточнюють інформацію про кількість травмованих.

За інформацією міського голови Борисполя Володимира Борисенка, дві ракети вдалося ліквідувати українським Збройним силам, третя влучила у військову частину.

"Пролетіло над нами три ракети. Дві з них було ліквідовано силами ППО, одна влучила на територію військової частини. Оголошення повітряної тривоги в місті не відбувалося - була чітко зрозуміла траєкторія польоту", - сказав Борисенко.

Нагадаємо, 8 березня на Одещині внаслідок ракетного удару російських військ затонув патрульний катер "Слов'янськ" Військово-морських сил України.

Тим часом на Харківщині місцева територіальна оборона і ЗСУ розбили російський десант чисельністю 120 осіб.