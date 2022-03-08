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США заборонили імпорт російської нафти та газу

Рішення отримало двопартійну підтримку.

США заборонили імпорт російської нафти та газу
Фото: EPA/UPG

США заборонили імпорт російської нафти, газу та енергоносіїв. Про це 8 березня оголосив американський президент Джо Байден.

Російський імпорт становить приблизно 8% на американському ринку, повідомляють кореспонденти "Голосу Америки".

"Сьогодні я оголошую нові санкції. Ми забороняємо весь імпорт нафти. Російська нафта не буде імпортуватися. Цей захід має потужну двопартійну підтримку", – оголосив Байден.

Він додав, що приділяє велику увагу питанню російської агресії проти України і спільним заходам з Європою.

"США насправді є чистими експортерами енергоресурсів, тому ми можемо робити ті кроки, які інші не можуть. Наші команди обʼєднані в тому, щоб тиснути на Путіна. Звичайно, ці кроки означатимуть витрати і для США. Але захист свободи означає і витрати", – зазначив американський президент.

Він додав, що Штати надали Україні оборонної допомоги більш ніж на $1 млрд, постачання оборонного обладнання до України відбуваються щодня, також йде гуманітарна допомога.

Байден зауважив, що внаслідок західних санкцій російська економіка дала тріщину, зокрема, рубль упав на 50%. 

"Ми також обмежуємо доступ росіян до високих технологій, що зашкодить військовому сектору Росії на багато років уперед. Ford, Nike, Apple припинили діяльність у Росії", – нагадав він.

Крім того, Мінфін США створив робочу групу для розслідування статків олігархів Росії. Фахівці виявляють розташування їхніх яхт, літаків і апартаментів. 

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на окупанта наклали потужні санкції, включно із закриттям магазинів і припиненням постачання товарів. Зокрема, через війну в Україні американська компанія Procter & Gamble зупиняє інвестиції та рекламну діяльність у РФ – залишить тільки продаж товарів базової гігієни, який також скоротить. 

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