"Маємо перебудовувати своє життя під економіку воєнного стану", - Шмигаль

Прем'єр-міністр розповів про важливі зміни в роботі тилу.

"Війна – це не тільки фронт. Війна – це також тил, який має бути надійним і стабільним... У цих умовах ми всі маємо перебудовувати своє життя під економіку воєнного стану", - заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

У своєму відеозверненні, опублікованому на Facebook-сторінці, прем'єр повідомив, що уряд максимально спростив і продовжує спрощувати правила ввезення гуманітарної допомоги.

"За останні 6 днів український кордон перетнули майже 3000 вантажівок, що ввезли 20 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Це переважно продукти харчування, одяг, медикаменти та медичні засоби, які уряд уже спрямовує в регіони. Крім того, понад 10 млрд грн надійшло на рахунок, спеціально створений Національним банком України для підтримки нашої армії", - повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що уряд ухвалив рішення, яким допомогу малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям, дітям з тяжкими захворюваннями, виплати внутрішньо переміщеним особам буде продовжено без необхідності звертатися до органів соцзахисту.

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"Якщо місцеві органи соцзахисту не зможуть виконувати свої функції, всі виплати будуть здійснені безпосередньо Міністерством соціальної політики через Ощадбанк, навіть якщо в отримувачів відкриті рахунки в інших банках", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні спростили правила перетину кордону для військовозобов’язаних водіїв, які перевозять гуманітарку. Йдеться про водіїв вантажівок і залізничного транспорту.

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