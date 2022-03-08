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В Україні запустили платформу для волонтерів "Робота в тилу"

На біржі можна опублікувати запит на роботу або фахівця.

В Україні запустили платформу для волонтерів "Робота в тилу"

В Україні запустили проєкт "Робота в тилу". Це біржа волонтерських робіт (як онлайн, так і офлайн). 

Проєкт створив українець Артур Федоренко. На біржі можна опублікувати запит на роботу або фахівця.

На сайті "Робота в тилу" можна знайти запити на розробників, вантажні перевезення, а також боротьбу з пропагандою РФ. Також тут шукають дизайнерів, ілюстраторів і фахівців з роботи з міжнародними блогерами.

На платформі можна знайти або релевантний запит, або ж створити свій профіль з описом, чим саме людина може допомогти. Перевага платформи в тому, що тут каталогізований, актуальний контент.

Чати, пости та сториз у мережах і телеграм-каналах дуже швидко губляться. А платформа все централізує і фільтрує по категоріях. Причому людина, яка опублікувала запит, отримує відгуки охочих безпосередньо на платформі. Тут можна вести листування.  

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