Полонені росіяни розповідають про військові злочини своєї ж армії і закликають співвітчизників не вірити пропаганді.

Військовослужбовці Російської Федерації ховаються в українських лісах і селах та здаються навіть фермерам.

Про це повідомляє Служба безпеки України, яка оприлюднила відео з черговим російським окупантом, який здався у полон.

"Покажіть це відео Путіну! Його "одна з кращих армій світу" ховається в українських лісах і селах. А деморалізовані російські вояки обирають для себе кращий варіант - здатися українському фермеру з вилами, ніж продовжувати беззмістовну війну з Україною", – зазначають у СБУ.

Полонені росіяни розповідають про військові злочини своєї ж армії, вбивства та пограбування мирного населення. Вони закликають своїх співвітчизників не вірити російській пропаганді та нізащо не їхати воювати в Україну.

Нагадаємо, дезертирство серед окупантів стає масовим. Російські загарбники тікають з війська навіть дорогою в Україну.