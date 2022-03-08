На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
ГоловнаСуспільствоВійна

"Покажіть це відео Путіну": російські загарбники здаються у полон українським фермерам

Полонені росіяни розповідають про військові злочини своєї ж армії і закликають  співвітчизників не вірити пропаганді.

"Покажіть це відео Путіну": російські загарбники здаються у полон українським фермерам
Фото: скрин відео

Військовослужбовці Російської Федерації ховаються в українських лісах і селах та здаються навіть фермерам.

Про це повідомляє Служба безпеки України, яка оприлюднила відео з черговим російським окупантом, який здався у полон.

"Покажіть це відео Путіну! Його "одна з кращих армій світу" ховається в українських лісах і селах. А деморалізовані російські вояки обирають для себе кращий варіант - здатися українському фермеру з вилами, ніж продовжувати беззмістовну війну з Україною", – зазначають у СБУ.

Полонені росіяни розповідають про військові злочини своєї ж армії, вбивства та пограбування мирного населення. Вони закликають своїх співвітчизників не вірити російській пропаганді та нізащо не їхати воювати в Україну.

Нагадаємо, дезертирство серед окупантів стає масовим. Російські загарбники тікають з війська навіть дорогою в Україну. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також