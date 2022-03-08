Водночас на блок-посту на виїзді з міста відбулася стрілянина, окупанти стріляли хаотично.

Ситуація на виїзді з Сум спокійна, зелений коридор на цей момент є. Перша евакуаційна колонна з міста рухається згідно з планом.

Про це повідомив голова Сумської облдержадміністрації (ОВА) Дмитро Живицький.

Водночас він повідомив, що окупанти відкрили стрілянину на блокпосту на виїзді з міста – у напрямку на Ромни. В автобуси, однак, вони не стріляли.

“Це не був бій, не була перестрілка. Це йшла техніка Росії в супроводі танка, і на броні сиділи люди, вели свою артилерію. Коли вони побачили блокпост, то відкрили хаотичну стрільбу по полю, по деревах, вгору. Злякались і пішли далі в бік Лебединської траси, в бік Низів”, – розповів голова ОДА.

Він зауважив, що цей випадок підтвердив, що 100% безпечної ситуації для евакуації немає, а тому кожен має вирішувати сам – залишатися в місті чи їхати.

“Зелений коридор на цей момент є, формуються колони приватних автомобілів. Я прошу підбирати жінок з дітьми, людей старшого віку, коли є місце в автомобілі”, – сказав Живицький.

Він додав, що посольства іноземних країн надали 30 автобусів для іноземних студентів.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що сьогодні з 09:00 до 21:00 має працювати гуманітарний коридор для міста Суми.

Цей факт офіційно погоджено з РФ в офіційному листі до Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Маршрут гуманітарного коридору для евакуації людей один: Суми - Голубівка - Лохвиця - Лубни - Полтава. Жодні інші маршрути не погоджувалися.

Колона з гумвантажем рухатиметься до Сум за маршрутом Лохвиця - Андріяшівка - Ромни - Недригайлів - Суми.

Водночас за словами Верещук, вже є інформація, що російська сторона запланувала зрив роботи гуманітарних коридорів, готуються маніпуляції з маршрутом, щоб змусити людей поїхати іншим шляхом.