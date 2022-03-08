Держприкордонслужба радить українцям виїжджати через пункти пропуску на кордоні з Угорщиною, Словаччиною та Молдовою

Державна прикордонна служба повідомляє, що станом на ранок вівторка, 8 березня, найменш завантажені, майже порожні пункти перетину на кордоні з Угорщиною, а також зі Словаччиною та Молдовою. Тому задля швидшого перетину кордону ДПСУ рекомендує українцям скористатися саме цими пунктами.

За даними прикордонників, за минулу добу державний кордон України на західній ділянці перетнули майже 132 тисячі осіб і близько 13 тисяч транспортних засобів.

"7 березня до України повернулися майже 14 тисяч осіб, з яких понад 11 тисяч – громадяни України! Пишаємося і дякуємо співвітчизникам, які повернулися на Батьківщину у складний для неї час!" – зазначили прикордонники.

Пасажиропотік на кордоні 7 березня залишився на рівні попередньої доби, кількість людей, що очікують на перетин кордону, дещо зменшилася.

"До слова, минулої доби на виїзд з України пройшло майже 118 тисяч осіб. Більшість подорожніх – майже 90 тисяч людей – для виїзду обрали пункти пропуску на польській ділянці. У результаті цього фіксується значне накопичення людей і автомобілів", – сказано в повідомленні.

У ДПСУ нагадують, що перевірити завантаженість пунктів пропуску можна кожні три години на сторінці у фейсбуку Західного регіонального управління Держприкордонслужби України - Західний кордон.

Там також нагадали, що пункти пропуску на західному кордоні працюють у цілодобовому режимі (крім ППр "Дзвінкове" на кордоні з Угорщиною, який працює з 8 до 24 години).

Прикордонники та митники продовжують оформлювати гуманітарну допомогу для українського населення та наших захисників. За минулу добу на західних кордонах було оформлено майже 700 транспортних засобів з благодійними вантажами.