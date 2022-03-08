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Міжнародний Червоний Хрест забороняє використовувати свою емблему на машинах в Україні, – Зеленський

"Це говорить дуже багато про те, що деякі люди, дуже впливові, вирішили поставити хрест на українцях. Але ми цього не допустимо".

Міжнародний Червоний Хрест забороняє використовувати свою емблему на машинах в Україні, – Зеленський
Фото: Макс Требухов

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Міжнародний Червоний Хрест забороняє нам використовувати емблему на машинах, які виконують гуманітарні місії. 

У зверненні до українців 8 березня президент сказав, що Червоний Хрест забороняє, ніби це їхня власність.

"І це показово. Це говорить дуже багато про те, що деякі люди, дуже впливові, вирішили поставити хрест на українцях. Але ми цього не допустимо. І я цього не допущу. Наші друзі – вони поруч з нами. Я буду звертатися безпосередньо до народів світу, якщо лідери світу не докладатимуть усіх зусиль, щоб зупинити цю війну. Цей геноцид", – зазначив він.

Президент додав, що продовжує перемовини з міжнародними партнерами.

"Я говорив з президентом Литви Гітанасом Науседою. Народ Литви стоїть пліч-о-пліч з українцями завжди в цій боротьбі. Ми відчуваємо допомогу і цінуємо. Говорив з президентом Європейської ради, нашим другом Шарлем Мішелем. Говорив і з прем’єр-міністром Індії паном Моді. Але є речі, які вирішуються не в переговорах. Які не залежать безпосередньо від нас. А тільки від людяності, яка має перемогти у провідних столицях. Має перемогти страх. Має перемогти будь-які вигоди. І тоді ми побачимо, що українське небо безпечне. Українські міста розблоковані. Ми можемо зробити це разом як люди зі світом. А якщо світ буде осторонь – він втратить себе. Назавжди. Бо є безумовні цінності. Для всіх однакові. Передусім це життя. Право на життя для кожного", – підкреслив він.

Нагадаємо, Зеленський також наголосив, що провина за кожну смерть кожного українця від авіаударів і в заблокованих окупантами містах, безумовно, лежить на Росії та її військових. На тих, хто віддає злочинні накази та свідомо знищує український народ. 

Провина – на окупантах. Але відповідальність за це і на тих, хто може, але не ухвалює рішення про закриття неба над Україною від ворожої російської авіації і крилатих ракет. 

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