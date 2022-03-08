Великобританія підтримає Польщу, якщо вона вирішить надати Україні літаки, – Воллес

Постачання літаків Україні може поставити Польщу на лінію вогню. При цьому Великобританія підтримає Польщу, якщо вона вирішить надати Україні бойові літаки.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес в інтерв'ю Sky News.

«Ми захистимо Польщу, допоможемо їм у всьому, що їм потрібно. Польща розуміє, що вибір, який вона зробить, не тільки безпосередньо допоможе Україні, що добре, але й може привести її на лінію вогню з таких країн, як Росія чи Білорусь», – зазначив Воллес.

«Я підтримав би поляків і будь-який вибір, який вони зроблять», – сказав він, додавши, що Сполучене Королівство збільшить постачання зброї в Україну, але не може поставити українцям бойові літаки, оскільки «не має такого типу винищувачів, які використовують українські ВПС».

Нагадаємо, Україна просить західних партнерів закрити повітряний простір або ж надати нам літаки та засоби протиповітряної оборони, щоб убезпечити мирне населення від ударів російських ракет та авіації. Зокрема, Україна хоче отримати літаки радянського виробництва, які використовують Збройні сили Польщі.

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила вчора, що США не відмовляють Польщу передати Україні свої літаки і не блокують такий крок, однак рішення має ухвалити польська влада.