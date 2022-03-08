Міненергетики звернулося до МАГАТЕ з пропозиціями щодо безпеки на атомних станціях України

Міністерство енергетики України звернулося до МАГАТЕ з пропозиціями щодо безпеки на атомних станціях в умовах російської агресії.

"Основне завдання нашого постійного діалогу та попередніх звернень до МАГАТЕ - аби в першу чергу міжнародна місія офіційно зафіксувала факти захоплення Чорнобильської АЕС та Запорізької АЕС російськими військовими, - йдеться у повідомленні. - Сподіваємось, що це стане стимулом для прийняття жорстких рішень щодо забезпечення безпеки української атомної енергетики, а відтак - і ядерної безпеки Європи і всього світу".

Міненерго наголошує, що першочергове завдання - це закриття неба над Україною.

"Ми вже відправили офіційні звернення до МАГАТЕ з викладенням нашого бачення забезпечення безпеки в умовах воєнних дій, які Росія веде на нашій території. Зокрема, ми наголошуємо на таких діях:

- негайне припинення вогню і заборона окупаційним військам наближуватись ближче, ніж 30 км, до об‘єктів атомної енергетики;

- МАГАТЕ має звернутися до НАТО щодо запровадження А2/AD zone (закрите небо) над територією України, враховуючи географію розташування АЕС на території України;

- активізація діяльності МАГАТЕ для координації попередження актів ядерного тероризму на ЧАЕС і щодо гуманітарної та психологічної допомоги її персоналу з детальним документуванням подій;

- заборона доступу Росії до інтелектуальних та технологічних ресурсів МАГАТЕ, розірвання відносин з громадянами РФ, які зайняті в структурах ООН, що стосуються ядерної енергії;

- негайне посилення моніторингу та контролю під керівництвом МАГАТЕ за ситуацією на Запорізькій АЕС (Енергодар), Південноукраїнській АЕС (Південноукраїнськ), Рівненській АЕС (Вараш), Хмельницька АЕС (м. Нетішин) та іншими атомними об'єктами України із залученням міжнародних організації, що опікуються ядерною безпекою, та інших міжнародних організацій, включаючи ВООЗ та Червоний хрест".

Нагадаємо, російські війська захопили ЧАЕС і ведуть з неба над нею обстріли. Також через забруднену територію ЧАЕС постійно пересувається російська військова техніка, розносячи радіоактивний пил далі по Україні. Персонал станції тримають фактично у заручниках, вони працюють без відпочинку.

Загрозлива ситуація склалася і на Запорізькій АЕС. 3 березня росіяни обстрілювали Енергодар і розташовану в місті ЗАЕС, у результаті чого на території атомної станції почалася пожежа. Персонал станції не постраждав. Загинули троє українських військових-захисників, ще двох поранено.

На території ЗАЕС досі лишаються російські війська, хоча роботу станції контролює Україна.