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МВФ у середу розгляне виділення для України додаткових $1,4 мільярда

У МВФ змінили фокус переговорів з українською владою в рамках поточної співпраці – з «реформ» на «кризове управління».

МВФ у середу розгляне виділення для України додаткових $1,4 мільярда
Заседание исполнительного совета МВФ
Фото: imf.org

Виконавча рада МВФ збереться в середу, 9 березня, для розгляду пропозиції про виділення Україні екстреного фінансування в розмірі $1,4 мільярда з метою пом’якшення шоку для української економіки від російської війни.

Про це заявила у вівторок, 8 березня, директор-розпорядниця Фонду Крісталіна Георгієва.

«Сьогодні ми надіслали нашій Виконавчій раді пропозицію, яку вони розглянуть завтра, щодо затвердження $1,4 мільярда як підтримки України, щоб допомогти їй подолати (економічний. – Ред.) шок, спричинений цією війною», - зауважила глава МВФ.

Крім того, за словами Крісталіни Георгієвої, у МВФ змінили фокус переговорів з українською владою в рамках поточної співпраці – з «реформ» на «кризове управління».

«Співробітники МВФ щодня контактують з ключовими посадовцями з українського боку. І я можу вам сказати, це так приголомшливо бачити, як вони працюють разом, віддано і професійно, не зважаючи на сирени, які можна почути навіть під час обговорень», - зазначила директор-розпорядник Фонду.

Водночас, зауважила вона, МВФ допомагає Україні мобілізувати фінансову підтримку й ресурси.

«МВФ і Світовий банк є двома установами, яким часто доручається спрямовувати скоординовану допомогу країнам, які цього потребують. Сьогодні ми повинні допомогти Україні подолати цей шок, але для України настане момент відновлення»,- наголосила Крісталіна Георгієва.

Вона також зазначила, що, за оцінками МВФ, війна, спричинена Росією, а також санкції, запроваджені проти неї, розрив економічних і торговельних відносин негативно вплинуть на весь регіон.

«Деякі з найближчих сусідів, які безпосередньо постраждали від цього конфлікту, вже звертаються до МВФ за додатковою допомогою. Наприклад, Молдова попросила нас збільшити допомогу, і ми зробимо все можливе для наших членів, які потребують підтримки», - підкреслила глава МВФ.

Нагадаємо, Україна просить країни Групи семи започаткувати і реалізувати процедуру зупинення операцій МВФ і Групи Світового банку з Росією та Білоруссю та припинення їхнього членства в цих організаціях.

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