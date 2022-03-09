У Держдепі США заявили, що "Північний потік-2" після вторгнення РФ в Україну "помер"

Нуланд вважає, що навряд чи цей проєкт буде колись реанімований.

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що російський газопровід "Північний потік-2" зараз мертвий і навряд чи буде колись реанімований.

Про це повідомляє NDTV.

"Я думаю, що "Північний потік-2" тепер мертвий. Цей шматок металу на дні моря, я не думаю, що його коли-небудь оживлять", - сказала Нуланд.

Раніше також повідомляли, що оператор газопроводу, швейцарська компанія Nord Stream 2 AG, розглядає можливість подання заявки про банкрутство. Nord Stream 2 AG на 100% належить Газпрому. Його партнерами в проєкті виступали британська Shell, австрійська OMV, французька Engie й німецькі Uniper і Wintershall. Shell уже оголосила про свій вихід з усіх спільних проєктів з росіянами.

Загальна вартість газопроводу оцінюється у 10 млрд євро.

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