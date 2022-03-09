Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
ГоловнаСвіт

У Держдепі США заявили, що "Північний потік-2" після вторгнення РФ в Україну "помер"

Нуланд вважає, що навряд чи цей проєкт буде колись реанімований.

У Держдепі США заявили, що "Північний потік-2" після вторгнення РФ в Україну "помер"
Фото: EPA/UPG

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що російський газопровід "Північний потік-2" зараз мертвий і навряд чи буде колись реанімований.

Про це повідомляє NDTV.

"Я думаю, що "Північний потік-2" тепер мертвий. Цей шматок металу на дні моря, я не думаю, що його коли-небудь оживлять", - сказала Нуланд.

Раніше також повідомляли, що оператор газопроводу, швейцарська компанія Nord Stream 2 AG, розглядає можливість подання заявки про банкрутство. Nord Stream 2 AG на 100% належить Газпрому. Його партнерами в проєкті виступали британська Shell, австрійська OMV, французька Engie й німецькі Uniper і Wintershall. Shell уже оголосила про свій вихід з усіх спільних проєктів з росіянами. 

Загальна вартість газопроводу оцінюється у 10 млрд євро.

Про те, як світ відрізає Росію від глобальної економіки після її військового вторгнення в Україну, читайте тут.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також