Fitch обвалило кредитний рейтинг РФ до переддефолтного стану

"Рейтинг C відображає думку про те, що суверенний дефолт неминучий".

Рейтингове агентство Fitch слідом за Moody’s обвалило кредитний рейтинг Росії з В до С - тобто до переддефолтного стану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Fitch.

"Рейтинг "C" відображає думку Fitch про те, що суверенний дефолт неминучий", – йдеться в повідомленні.

Агентство востаннє знизило рейтинг Росії до В менше ніж тиждень тому, 3 березня. Однак, Fitch переглянуло його з огляду на останні кроки західних країн та Кремля. Зокрема, указ Володимира Путіна, яким він дозволив виплачувати валютні борги у рублях перед "недружніми" країнами – тобто тими, що наклали санкції проти агресора: США, Британією, країнами ЄС.

"Такі платежі, попри будь-які регулювання всередині РФ, не будуть вважатися виконанням зобов’язань і фактично означатимуть дефолт емітента", - наголосили в Fitch.

Зазначимо, що в грудні минулого року Fitch заявляло, що не вірить у військове зіткнення Росії та України.

Нагадаємо, за прогнозами аналітиків американської фінансової корпорації Morgan Stanle, Російська Федерація вже найближчими місяцями ризикує втратити платоспроможність. Аналітики компанії прогнозують Росії дефолт "у венесуельському стилі" вже в квітні.

Раніше про те, що санкції за військове вторгнення в Україну можуть привести Росію до дефолту, попереджали також аналітики JPMorgan.