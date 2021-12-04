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Fitch не вірить у військове зіткнення Росії та України

Водночас, інформація про концентрацію російських військ на кордоні  "збільшує геополітичні та санкційні ризики".

Fitch не вірить у військове зіткнення Росії та України
Фото: sostav.ru

Рейтингове агентство Fitch у своєму базовому прогнозі не розглядає переростання ескалації на кордоні Росії та України у війну.

Про це повідомляється в пресрелізі Fitch, опублікованому 3 грудня.

Аналітики виходять із того, що напруженість на кордоні РФ та України не переросте у військове зіткнення.

"Стратегічна калькуляція вторгнення залишається незрозумілою, і наш базовий сценарій, як і раніше, не розглядає ескалацію ситуації у повномасштабну війну з Україною", - йдеться в повідомленні.

Водночас, інформація про концентрацію російських військ на кордоні з Україною "збільшує геополітичні та санкційні ризики".

Fitch Ratings - одне з трьох провідних рейтингових агентств світу. Входить в групу компаній Fitch Group. Агентство оцінює кредитний рейтинг позичальників у більш ніж 150 країн світу, за стандартизованою шкалою, здійснює дослідження і аналіз комерційних та державних організацій.  

Нагадаємо, американська газета Washington Post з посиланням на розвідку США написала, що Росія планує вторгнення в Україну у 2022 році за участі 175 тисяч військових. За інформацією урядовця з адміністрації президента Джо Байдена, половина з них перебуває вже біля кордону з Україною.

За даними німецького видання Bild, Російська Федерація розглядає план захопити дві третини території України разом із  Києвом.

 

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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