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У Кремлі назвали дату переговорів Путіна та Байдена - 7 грудня

Президенти Росії та США проведуть відеоконференцію.

У Кремлі назвали дату переговорів Путіна та Байдена - 7 грудня
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Володимир Путін проведе переговори зі своїм американським колегою Джо Байденом увечері у вівторок, 7 грудня.

Про це повідомив речник Путіна  Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

Пєсков зазначив, що переговори відбуватимуться у режимі відеозв'язку, а президенти самі визначать потрібний для розмови час.

Раніше Білий дім назвав теми, які обговорять президенти РФ та США. Байден планує наголосити на занепокоєнні з приводу військової діяльності Росії на кордоні з Україною, а також вказати на відданість США українському суверенітету та територіальній цілісності.

Нагадаємо, президент США Байден заявив, що не погодиться на "червоні лінії" Москви, маючи на увазі вимоги Росії надати їй письмові гарантії нерозширення НАТО на схід.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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