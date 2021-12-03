Путін збирається говорити з Байденом про нерозширення НАТО на схід

Президент Росії Володимир Путін збирається говорити з президентом США Джо Байденом про нерозширення НАТО на схід.

Про це заявив у п'ятницю, 3 грудня, помічник Путіна Юрій Ушаков.

"Цей контакт може відбутися вже найближчими днями. Ми маємо і конкретну дату, і час проведення цієї відеоконференції. Але краще дочекатися остаточного узгодження всіх параметрів із американською стороною, і тоді ми вже зможемо це офіційно оголосити. Ця зустріч у форматі відеоконференції досить активно готується", - цитує Ушакова ТАСС.

За його словами, порядок денний зустрічі "очевидний". Це двосторонні відносини між Росією та США, запропонована Росією ідея провести саміт Радбезу ООН, ситуація в Афганістані, Лівії, Ірані, і можливо, Сирії.

Крім того, Путін та Байден говоритимуть про Україну та бажання Росії не пустити її в НАТО.

"Це наша пропозиція щодо необхідності проведення спільної з колегами, з провідними країнами, роботи з досягнення відповідних юридичних домовленостей, які виключали б будь-який подальший рух НАТО на схід і розміщення на території суміжних з РФ держав, включаючи Україну, збройних систем, які прямо нам загрожують", - зазначив помічник російського лідера.

За його словами, Москві терміново необхідні гарантії щодо нерозширення альянсу на схід.

"Це питання "з бородою". І Радянському Союзу, і Росії давалися усні запевнення про те, що військові структури НАТО не будуть просуватися на схід, однак виявилося, що ці усні запевнення нічого не варті, хоча певна фіксація цих заяв робилася, є записи відповідних бесід", - заявив Ушаков.

Нагадаємо, що з 2019 року в Конституції України записано курс на членство в НАТО та ЄС. Останні соціологічні опитування свідчать, що більшість населення вільних від окупації регіонів України підтримують вступ України в альянс.

У червні 2021 року учасники саміту НАТО підтвердили рішення прийняти Україну та Грузію в альянс, але на початку грудня президент Росії Володимир Путін висунув НАТО ультиматум щодо нерозширення альянсу на схід.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що питання членства України в НАТО буде вирішуватися без Росії. Проте у відповідь міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров попередив, що це "гра з вогнем", яка може призвести до війни, як у 2008 році в Грузії.