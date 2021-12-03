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Україна хоче купити у Туреччини ще близько 20 безпілотників Bayraktar, - Bloomberg

Турецький виробник Baykar Makina з 2019 року продав Україні десятки безпілотників.

Україна хоче купити у Туреччини ще близько 20 безпілотників Bayraktar, - Bloomberg
Розвідувально-ударний БПЛА Bayraktar TB2 у польоті
Фото: novynarnia.com

Україна веде переговори з Туреччиною про придбання понад двох десятків ударних безпілотників Bayraktar.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на кількох чиновників і керівника турецької оборонної компанії, яка тісно пов’язана з урядом Туреччини.

За даними агентства, Туреччина продала Україні значно більше ударних безпілотників, ніж повідомлялося раніше, і планується укласти нові угоди.

Як повідомили співрозмовники агентства, турецький виробник Baykar Makina з 2019 року продав Україні десятки безпілотників разом із станціями управління та ракетами. Замовлення на ще щонайменше два десятки дронів триває, повідомили люди, попросивши не називати їх через чутливість теми.

Офіційні представники Baykar і турецького уряду відмовилися коментувати кількість проданих Україні безпілотників на сьогодні.

За словами високопоставленого турецького чиновника, на стадії планування є інші угоди, в тому числі щодо спільного з Туреччиною виробництва ракет-носіїв, подібних до українського комплексу "Зеніт-2". Пускові установки також можуть допомогти Туреччині розробити балістичні ракети, хоча, за словами чиновника, Анкара не має таких намірів.

Раніше начальник Генерального штабу Збройних Сил України Сергій Шаптала заявив, що Збройні Сили України нарощуватимуть чисельність безпілотних літальних апаратів "Байрактар" (Bayraktar).

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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