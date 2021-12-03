США готують заходи для стримування Росії від нової агресії проти України

Сполучені Штати готують комплекс заходів, які максимально ускладнять для Росії реалізацію агресивного сценарію дій щодо України.

Про це у п'ятницю заявив президент США Джо Байден, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я збираю разом те, що, як я думаю, буде найбільш всеосяжним і значним набором ініціатив, які дуже, дуже ускладнюють для (президента Росії Володимира - ред.) Путіна зробити те, що, як люди побоюються, він може зробити. Прямо зараз це знаходиться у розробці", - сказав Байден у відповідь на прохання прокоментувати обстановку навколо України.

Він зазначив, що підтримує постійний контакт з європейськими союзниками США та Україною щодо ситуації, що складається.

Нагадаємо,напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив введення нових економічних санкцій проти Росії на полях засідання ОБСЄ в Стокгольмі 2 грудня. Цей пакет включає жорсткі економічні санкції.

Окрім цього, офіційні особи в США і Великобританії обговорювали впровадження більш жорстких санкцій стосовно оточення Путіна, включно з деякими заходами, які хотіли, але не застосували після отруєння родини Скрипалів "Новачком" у Солсбері.

Заходи, над впровадженням яких думають, включають заборону російським олігархам використовувати платіжні картки Visa і Mastercard та обмеження на поїздки до Великобританії і ЄС, а також інші види санкцій, які, можуть швидко "привернути увагу Путіна", але і завдати шкоди американській і європейській економіці.