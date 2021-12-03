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Білоруського політв’язня, який помер у колонії, нагородили українським хрестом "За гідність у полоні"

Хрест Петра Калнишевського є знаком народної пошани, а не державною нагородою.

Білоруського політв’язня, який помер у колонії, нагородили українським хрестом "За гідність у полоні"
Вітольд Ашурок
Фото: facebook.com/vitold.by

Білоруського активіста Вітольда Ашурка посмертно нагородили українським хрестом "За гідність у полоні".

Повідомлення про це опубліковане на сторінці Ашурка у фейсбуці.

"Вітольд Ашурок посмертно нагороджений Хрестом "За гідність у полоні". Хрестом Петра Калнишевського нагороджують громадян України та громадян, які потрапили в полон і показали приклад мужності та стійкості переконань. За весь час її існування цю нагороду отримали менш ніж 100 осіб", – йдеться у повідомленні.

Фото: https://www.facebook.com/vitold.by

Вітольд Ашурок – перший білоруський політв’язень, який отримав 5 років позбавлення волі за протести і за невідомих обставин загинув у колонії.

Вітольду Ашурку було 50 років. Офіційна причина його смерті – зупинка серця, але дружина активіста повідомила, що "серце у нього було здоровим абсолютно".

Ашурок був членом партії Білоруський народний фронт.

Хрест Петра Калнишевського "За гідність у полоні" є знаком народної пошани, а не державною нагородою. Раніше таку нагороду отримала білоруська політична ув’язнена Поліна Шарендо-Панасюк. Хрест Петра Калнишевського вручили її рідним.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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