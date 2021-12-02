"Одна з найулюбленіших його тем": у ДПСУ пояснили, чому Лукашенко періодично заявляє про "зброю з України"

"Так він нівелює роботу своїх прикордонників, які цю зброю мали затримувати".

У Державній прикордонній службі України вважають, що Олександр Лукашенко на тлі міграційної кризи намагається відвернути увагу та "прикрити свої дії, переклавши провину на інших".

Так "Укрінформу" прессекретар ДПСУ Андрій Демченко прокоментував останні висловлювання Лукашенка про нібито надходження з України контрабандної зброї.

"Риторика Лукашенка про зброю з України - не нова. Це - одна з найулюбленіших його тем останніми роками. Я вже й не пам'ятаю, скільки разів він про це говорив. Іноді він згадував про тонни зброї, про перекриття кордону з Україною через це", – сказав Демченко.

Прессекретар зазначив, що Лукашенко жодного разу не надав ніяких фактів, і ДПСУ постійно це спростовувала.

"Більш того, я б сказав, що такими заявами, окрім спроби звинуватити в чомусь Україну, він нівелює роботу своїх прикордонників, які цю зброю мали затримувати на кордоні. А натомість самі ж білоруські прикордонники у своїх інформаційних звітах чітко вказували, що не наголошують на проблематиці контрабанди зброї на спільній ділянці кордону. Це відзначаємо і ми", - наголосив прессекретар.

За його словами, за 9 місяців цього року на кордоні з Білоруссю було затримано 33 одиниці зброї, яку намагалися перемістити в обох напрямках, і це - переважно холодна чи мисливська зброя.

Демченко зазначив, що за останні тижні Лукашенко двічі говорив про спроби України "перекинути" зброю. Цього разу - нібито мігрантам, які намагаються прорватися до країн ЄС.

"Тобто на тлі міграційної кризи, яку сама ж Білорусь і створила, таким чином ця особа намагається відвернути увагу, прикрити якісь свої дії, перекласти провину на когось іншого", - наголосив Демченко.

Як повідомлялося, Лукашенко заявив російським ЗМІ про "контрабандну зброю з України", яку нібито планували передати нелегальним мігрантам, які зібралися на польсько-білоруському кордоні. За словами Лукашенка, метою було спровокувати воєнний конфлікт Білорусі з Польщею.

Нагадаємо, раніше голова ДПСУ Сергій Дейнеко спростував заяви Лукашенка про контрабанду зброї з України і порадив не звертати на них увагу.

У 2019 році Лукашенко говорив, що Білорусь наглухо закрила кордон з Україною через потік зброї. Він називав Україну "форпостом політичних провокацій", а також заявляв про затримання групи терористів, що нібито "тоннами ввозила зброю" в Білорусь через Україну.

Наприкінці вересня 2018 року з боку Білорусі вже були схожі дії. Тоді Лукашенко теж заявляв про посилення збройного потоку.