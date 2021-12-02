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Заходи у центрі Києва пройшли без порушень, - поліція

Безпеку громадян забезпечували працівники усіх структурних підрозділів.

Заходи у центрі Києва пройшли без порушень, - поліція
Фото: Макс Требухов

Протестна акція "Захисти Україну - зупини переворот" у центрі столиці пройшла без порушень правопорядку.

Про це повідомила пресслужба Нацподіції

Зазначається, що безпеку громадян забезпечували працівники усіх структурних підрозділів, у тому числі поліція діалогу, кінологи і вибухотехніки, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та військовослужбовці Національної гвардії.

"Нагадаємо, що поліцейські посилено забезпечували правопорядок у центральній частині міста під час запланованих акцій. Заходи пройшли без порушень", - йдеться в повідомленні Нацполіції.

Нагадаємо, вранці 1 грудня президент Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України. За кілька днів до цього він заявив, що в української розвідки є інформація про підготовку в Україні державного перевороту, до якого хочуть втягнути Ріната Ахметова. За словами президента, початок перевороту нібито заплановано на 1 грудня.

Ввечері в центрі Києва відбулася протестна акція "Захисти Україну - зупини переворот". Її організаторами виступив "Рух опору капітуляції" та політичні партії "Демократична сокира" і "Національний корпус". Люди зібрались біля стели Незалежності, де встановили сцену, а потім - провели ходу. У зв'язку з акцією, в центрі міста перекрили рух на багатьох вулицях. Майдан та Хрещатик також перекрили, а підступи до Офісу президента - заблоковали.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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