YouTube назвав найпопулярніші відео 2021 року в Україні

Переважна більшість - російські або пов'язані з Росією.

Фото: EPA/UPG

YouTube у середу, 1 грудня, опублікував рейтинг найпопулярніших відео 2021 року, які зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні.

Лідером за кількістю переглядів стало розслідування Олексія Навального про палац Путіна.

Топ-10 найпопулярніших відео в Україні у 2021 році

Серед музичних відео найбільше переглядів в Україні в 2021 році зібрав кліп на пісню "Родной" від співачки Світлани Лободи. Також серед найпопулярніших відео року: хіт румунської співачки Minelli під назвою Rampampam”, нові пісні від NK та Тіни Кароль, дует Макса Барських та Zivert, а також трек від Wellboy "Гуси".

Нагадаємо, що у 2020 році найпопулярнішим відео в Україні стала пародія від каналу SILIRADA на хіт білоруського виконавця Мевл "Холодок".