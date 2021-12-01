YouTube назвав найпопулярніші відео 2021 року в Україні

YouTube у середу, 1 грудня, опублікував рейтинг найпопулярніших відео 2021 року, які зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні.
Лідером за кількістю переглядів стало розслідування Олексія Навального про палац Путіна.
Топ-10 найпопулярніших відео в Україні у 2021 році
- Розслідування Навального про палац Путіна
- Російське гумористичне шоу "Що було далі" з Антоном Лапенко і Олександром Гудковим в гостях
- Інтерв'ю російського журналіста Юрія Дудя з українським відеоблогером Івангаєм
- Перша серія 2-го сезону "Папіка"
- Один з роликів білоруського блогера Влада Бумаги на каналі "А4"
- Перший випуск 11-го сезону "Холостяка"
- Інтерв'ю журналіста Дмитра Гордона з російським співаком Моргенштерном
- Російський комедійний серіал "Зона комфорту" з Гаріком Харламовим
- Один з роликів російського відеоблогера Євгена Бро про "Майнкрафт"
- Перший випуск 1-го сезону шоу "Маска"
Серед музичних відео найбільше переглядів в Україні в 2021 році зібрав кліп на пісню "Родной" від співачки Світлани Лободи. Також серед найпопулярніших відео року: хіт румунської співачки Minelli під назвою Rampampam”, нові пісні від NK та Тіни Кароль, дует Макса Барських та Zivert, а також трек від Wellboy "Гуси".
Нагадаємо, що у 2020 році найпопулярнішим відео в Україні стала пародія від каналу SILIRADA на хіт білоруського виконавця Мевл "Холодок".