YouTube назвав, які відео дивилися українці у 2020 році: пародії, тв-шоу, інтерв'ю Богдана

Компанія Google представила рейтинг найпопулярніших на YouTube відео 2020 року, які зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні.
Про це повідомляє офіційний блог Google Україна.
Серед авторських відео українські користувачі найбільше дивилися розважальний і пізнавальний контент, а також інтерв'ю відомих людей.
Перше місце в рейтингу найпопулярніших відео цього року на YouTube зайняла пародія від каналу SILIRADA на хіт білоруського виконавця Мевл "Холодок".
Друге і третє місце посіли випуски телевізійних шоу - "Холостячка" та "Від пацанки до панянки".
На четвертому місці - інтерв'ю ексголови Офісу президента Андрія Богдана журналісту Дмитру Гордону.
У десятці найпопулярніших відео також сюжет про острів Балі з каналу Антона Птушкіна про подорожі.
Топ-10 найпопулярніших відео в Україні у 2020 році:
- Від пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 4 – 17.02.2020
- Богдан. Крах Зеленского, Ермак, кидок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона
- Вернулись в ШКОЛУ на Один День Челлендж !
- Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
- MORGENSHTERN – главный шоумен России-2020 / вДудь
- CADILLAC (ПАРОДІЯ) - MORGENSHTERN & Элджей | ЗНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко)
- Бали и почему все на нём помешались. Большой Выпуск.
- ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ОПАРЫШИ СЪЕДЯТ БУРГЕР?
Серед музичних відео найбільше переглядів в Україні у 2020 році зібрала колаборація російської співачки Клави Кока і виконавця NILETTO з хітом "Краш".
Уся десятка виглядає так:
- Клава Кока & NILETTO - Краш (official video)
- LITTLE BIG - HYPNODANCER (Official Music Video)
- ARTIK & ASTI - Девочка танцуй (Official Video)
- MIA BOYKA & ЕГОР ШИП - ПИКАЧУ
- Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020
- MORGENSHTERN & Элджей - Cadillac (СЛИВ КЛИПА, 2020)
- Dabro - Юность (Official video)
- MORGENSHTERN & Тимати - El Problema (Prod. SLAVA MARLOW) [Премьера Клипа, 2020]
- Баста & Zivert - неболей
- MONATIK & Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА
Нагадаємо, цього року компанія Google вперше за 10 років вирішила не називати YouTube Rewind - традиційну добірку найпопулярніших відео року у світі.
На початку листопада кліп на дитячу пісню Baby Shark ("Маленька акула") набрав найбільшу кількість переглядів у історії, обігнавши кліп Луїса Фонса і Daddy Yankee Despacito, який з 2017 року тримав рекорд за кількістю переглядів на YouTube.