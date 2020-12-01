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YouTube назвав, які відео дивилися українці у 2020 році: пародії, тв-шоу, інтерв'ю Богдана

Найбільш популярним був розважальний і пізнавальний контент, а також інтерв'ю відомих людей.

YouTube назвав, які відео дивилися українці у 2020 році: пародії, тв-шоу, інтерв'ю Богдана
Фото: mojevijesti.ba

Компанія Google представила рейтинг найпопулярніших на YouTube відео 2020 року, які зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні.

Про це повідомляє офіційний блог Google Україна.

Серед авторських відео українські користувачі найбільше дивилися розважальний і пізнавальний контент, а також інтерв'ю відомих людей.

Перше місце в рейтингу найпопулярніших відео цього року на YouTube зайняла пародія від каналу SILIRADA на хіт білоруського виконавця Мевл "Холодок".

Друге і третє місце посіли випуски телевізійних шоу - "Холостячка" та "Від пацанки до панянки".

На четвертому місці -  інтерв'ю ексголови Офісу президента Андрія Богдана журналісту Дмитру Гордону.

У десятці найпопулярніших відео також сюжет про острів Балі з каналу Антона Птушкіна про подорожі.

Топ-10 найпопулярніших відео в Україні у 2020 році:

Серед музичних відео найбільше переглядів в Україні у 2020 році зібрала колаборація російської співачки Клави Кока і виконавця NILETTO з хітом "Краш".

Уся десятка виглядає так:

Нагадаємо, цього року компанія Google вперше за 10 років вирішила не називати YouTube Rewind - традиційну добірку найпопулярніших відео року у світі.

На початку листопада кліп на дитячу пісню Baby Shark ("Маленька акула") набрав найбільшу кількість переглядів у історії, обігнавши кліп Луїса Фонса і Daddy Yankee Despacito, який з 2017 року тримав рекорд за кількістю переглядів на YouTube.

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