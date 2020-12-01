На орбіту Землі планують запустити корабель, що прибиратиме сміття "руками-щипцями"

На орбіті Землі є металобрухт вагою близько 8500 тон, і його обсяг швидко зростає.

Європейське космічне агентство (ESA) спільно зі швейцарською компанією ClearSpace SA у 2025 планують запустити місію зі збору космічного сміття.

Про це повідомляє dpa international.

На орбіту хочуть відправити космічний корабель з елементами у вигляді рук-щипців, що зможуть схопити металевий брухт вагою понад 100 кілограмів на висоті близько 700 кілометрів і заштовхнути його в атмосферу Землі для згорання.

На фінансування цього проекту ESA виділило 86 мільйонів євро.

Прикладами позаземного сміття є використані розгінні блоки ракет, зупинені супутники і, в більшості, залишки від вибухів та зіткнень космічних об’єктів.

Також за даними Європейського космічного агентства, на орбіті Землі є металобрухт вагою близько 8500 тон, і його обсяг швидко зростає.

Нагадаємо, у травні аерокосмічне агентство США NASA представило міжнародні правила освоєння Місяця і видобутку на ньому корисних копалин. Щоб уникнути утворення космічного сміття, учасники договору зобов'язуються утилізувати невикористану апаратуру.