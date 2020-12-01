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Столтенберг виступив за посилення присутності НАТО у Чорному морі через дії Росії

"Ми тісно співпрацюємо з Україною та Грузією як партнерами, бо Росія порушила територіальну цілісність і суверенітет цих країн".

Столтенберг виступив за посилення присутності НАТО у Чорному морі через дії Росії
Фото: EPA/UPG

Через збільшення військової присутності Росії в регіоні Чорного моря, зокрема в окупованому Криму, НАТО має посилити і свою присутність там.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції, де він анонсував порядок денний засідання міністрів закордонних справ 30 держав-членів НАТО 1 та 2 грудня, повідомляє DW.

"Ми бачимо, що Росія збільшує свою військову присутність (у регіоні Чорного моря. - Ред.), зокрема у Криму. У цьому полягає причина, чому ми повинні й надалі збільшувати свою присутність у регіоні", - зазначив Столтенберг.

Це питання міністри обговорять у середу, 2 грудня, з главами МЗС України Дмитром Кулебою та Грузії Давидом Залкаліані.

Генсек зазначив, що НАТО вже і так має значну присутність у регіоні. Ідеться про кораблі держав Альянсу, про тренування, а також багатонаціональну бригаду НАТО, розміщену в румунському місті Крайова.

"Ми збільшили присутність НАТО у регіоні Чорного моря. І ми тісно співпрацюємо з Україною та Грузією як партнерами, бо Росія порушила територіальну цілісність і суверенітет цих країн, незаконно анексувавши Крим і тримаючи російські війська на територіях, які визнані частиною Грузії", - додав Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, у жовтні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна починає будувати дві військові бази для захисту Чорноморського регіону.

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