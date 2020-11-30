Абсолютно впевнений, що Росія піде з Криму, - Кулеба

Він також впевненй, що Україна поверне свій суверенітет над півостровом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що Росія рано чи пізно звільнить окупований Крим.

Про це він розповів у інтерв’ю турецькій агенції Anadolu.

Міністр нагадав про систематичні пригнічення Росією меншин та будь-яких груп, які не згодні з російською окупацією Криму.

"Росія зросійщує Крим. Меджліс кримських татар - представницький орган - заборонений. Навчатися українською мовою мають змогу тільки 0,2% школярів Криму. Все це явне порушення міжнародного гуманітарного права", - сказав Кулеба.

"Я абсолютно впевнений, що Росія зрештою піде з Криму, що Україна поверне свій суверенітет, кримські татари повернуться на півострів і будуть насолоджуватися життям на своїй рідній землі", - додав міністр.

Нагадаємо, вчора, 29 листопада, прем’єр-мінстр України Денис Шмигаль відвідав із робочим візитом Туреччину.