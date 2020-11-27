Кулеба закликав ОЧЕС підтримати кандидатуру України на посаду генсекретаря організації

Глава МЗС перелічив пріоритети України в ОЧЕС, серед яких посилення співпраці бізнесу, розвиток ІТ, зміцнення регіональної взаємодії у сферах транспорту, енергетики, туризму та охорони здоров'я.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни-члени Організації чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) підтримати кандидатуру України, заступника міністра закордонних справ Василя Бондаря, на посаду Генерального секретаря Постійного міжнародного секретаріату організації.

Про це Кулеба заявив під час 42-го засідання Ради міністрів закордонних справ держав-членів ОЧЕС, повідомляє пресслужба МЗС.

Глава МЗС перелічив пріоритети України в ОЧЕС, серед яких посилення співпраці бізнесу, розвиток ІТ, зміцнення регіональної взаємодії у сферах транспорту, енергетики, туризму та охорони здоров'я.

"Модернізація, зростання торговельних ринків, розвиток транспортних зв’язків та багато інших інструментів дозволять нам зміцнити наші економіки, забезпечити процвітання та стабільність регіону Чорного моря. Водночас важливим елементом є безпека, адже без неї неможливо гарантувати процвітання", - зазначив Кулеба.

За його словами, сьогодні у чорноморському регіоні найбільше бракує саме безпеки та довіри, що є прямим наслідком деструктивної політики РФ, яка порушує норми та принципи міжнародного права.

"У своєму виступі не можу не звернути увагу на слона у кімнаті. Він тут, просто на карті Чорного моря. Це Крим. І Крим — це Україна. Я би міг сьогодні говорити про наш півострів у контексті туризму, якби не незаконна російська окупація. Натомість, сьогодні ми маємо говорити про нього, на жаль, у контексті безпеки", - додав очільник МЗС.

Нагадаємо, у січні Україна висунула свого кандидата на посаду генерального секретаря Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС).

ОЧЕС - міжнародна організація, що об'єднує 12 держав Причорномор'я і Південних Балкан, створена для розвитку співпраці, миру, стабільності і процвітання в басейні Чорного моря.

Членами ОЧЕС є Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина та Україна.

Україна головувала в ОЧЕС у 2013 році, після чого передала цю функцію Вірменії.

Через головування Росії в ОЧЕС в першій половині 2016 року делегація України пішла на дипломатичний демарш.

З 1 липня 2017 року Україна знову очолила ОЧЕС, а у грудні - передала головування Вірменії.