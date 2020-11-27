Аваков і Ле Мер підписали декларацію у межах Українсько-Французької міжурядової комісії з економічного співробітництва

Аваков заявив, що також планується старт проєкту з будівництва енергонакопичуваних потужностей для Укренерго обсягом 20 млн. євро.

27 листопада голови Змішаної Українсько-Французької міжурядової комісії з економічного співробітництва міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та міністр економіки, фінансів та відновлення Франції Брюно ле Мер підписали підсумкову декларацію.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

"Вже успішно реалізується контракт з Airbus Helicopters SAS: вчора ми отримали ще один гелікоптер Н-225, а до кінця року отримаємо ще три. Просувається проєкт спільного будівництва патрульних катерів з компанією ОСЕА: ми провели фінансування на минулому тижні з боку нашого бюджету, виплатили нашим компаніям аванси. В січні 2021 року ми сподіваємося вийти на конкретну угоду щодо виробництва нової рятувальної техніки. Обсяг цього контракту може бути до 300 млн. євро. Плануємо тут залучити вітчизняні підприємства КРАЗ і Прилуцький завод "Пожмашина" для виробнцитва шасі та французького виробника спеціальних рятувальних драбин Echelles Riffaud",- сказав Арсен Аваков.

Глава МВС додав, що також планується старт проєкту з будівництва енергонакопичуваних потужностей для Укренерго обсягом 20 млн. євро. Але ключовим стратегічним пріоритетом для України і Франції нині є підготовка великого контракту на придбання вантажних локомотивів між Укрзалізницею та французькою компанією Alstom із можливістю локалізації виробництва в України.

"Планується, що угода між Укрзалізницею та Alstom буде двоетапна. Перший етап передбачає отримання 50 електровозів, другий – до 80. Перший етап цієї угоди із обов`язковою локалізацією виробництва в Україні коштуватиме приблизно півмільярди євро. Також нам дуже цікавий проект по будівництву енергонакопичуваних потужностей, сподіваюся в 2021 році почнеться його реалізація", - зазначив Аваков.

Міністр економіки, фінансів та відновлення Французької Республіки Брюно ле Мер своєю чергою зауважив, що спільні україно-французькі економічні проекти є не лише стратегічними, але й політичними.

"Проект з будівництва енергонакопичуваних потужностей для Укренерго дозволить Україні в тому числі вступити в Європейську енергоспільноту. І, звичайно, найважливіше - це підготовка великої угоди між компаніями Alstom та Укрзалізницею", - сказав Брюно ле Мер.

Нагадаємо, у червні глава МВС України і міністр фінансів Франції обговорили співпрацю в міждержавних соціальних і економічних програмах.Телефонна розмова відбулася в рамках роботи Змішаної українсько-французької комісії з економічної співпраці.

У листопаді 2019 року Україна підписала угоду з Францією про покупку 20 32-метрових патрульних катерів компанії ОСЕА для посилення системи морської охорони і безпеки кордонів. Очікувалося, що перший корабель Україна зможе отримати в 2021 році. Весь проєкт розрахований до 2024 року.