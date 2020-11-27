Зеленський підписав закон щодо вдосконалення функціонування ЦНАПів

Закон спрямований на оптимізацію мережі та функціонування ЦНАПів, удосконалення доступу до адміністративних послуг в електронній формі.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі" № 943-ІХ.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Закон спрямований на оптимізацію мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), удосконалення доступу до адміністративних послуг в електронній формі та розв'язання проблем у сфері надання таких послуг", - йдеться в повідомленні.

Також документом запроваджується моніторинг якості надання адміністративних послуг. Такий моніторинг включає збір, обробку та аналіз даних з метою вивчення та вжиття заходів щодо підвищення рівня якості надання адмінпослуг. Він здійснюється з урахуванням вимог щодо захисту персональних даних за показниками та в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до закону, ЦНАПи можуть мати власні найменування та символіку. Окремо від найменування та символіки центри матимуть право використовувати позначення "Центр Дії". Також буде створено Єдиний державний веб-портал електронних послуг, що дасть змогу збільшити кількість послуг, які надаватимуться онлайн – без обов'язкового відвідування ЦНАПів.

Нагадаємо, у жовтні 2019 Кабінет Міністрів виділив 70 млн грн на обладнання для видачі паспортів, водійських прав і реєстрації транспортних засобів у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).