Сторони привітали одна одну з ратифікацією Угоди про вільну торгівлю між Ізраїлем та Україною.

Пріоритети взаємодії в торгово-економічній сфері між Україною і Ізраїлем стали предметом зустрічі посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука з міністром водних ресурсів та вищої і компліментарної освіти Ізраїлю, головою Ізраїльської частини Спільної українсько-ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва Зеєвом Елькіним.

Фото: facebook/Embassy of Ukraine in the State of Israel

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в соцмережі Facebook.

"Сторони привітали одна одну з ратифікацією Угоди про вільну торгівлю між Урядом Держави Ізраїль та Кабінетом Міністрів України. Велику увагу приділено пріоритетам двосторонньої взаємодії у торговельно-економічній сфері", - йдеться в повідомленні.

У Посольстві також додали, що "визначено відповідний алгоритм дій на очікувану перспективу".

Нагадаємо, що зона вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем запрацює з 1 січня 2021 року.

У червні 2020 у МЗС Ізраїлю повідомили, що Кнесет у найближчі тижні ратифікує угоду про зону вільної торгівлі з Україною.

Договір про ЗВТ було підписано в січні 2019 року в рамках візиту президента Петра Порошенка до Ізраїлю. Підписи під документом також поставили перший віцепрем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів і в.о. міністра економіки і промисловості Ізраїлю Елі Коен. Проєкт передбачає скасування ввізних мит для 80% українських промислових товарів і 70% мит на ізраїльський імпорт.

11 липня 2019 року Верховна Рада ратифікувала ЗВТ з Ізраїлем.

У серпні 2019 Україна і Ізраїль домовилися про розширення зони вільної торгівлі на сферу послуг.