Зеленський запевнив, що зона вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем запрацює з 1 січня

Угоду про ЗВТ було підписано в січні 2019 року.

Зона вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем почне працювати з 1 січня 2021 року.

Про це у Twitter повідомив український президент Володимир Зеленський.

"Це новий рівень відносин між країнами та зелене світло для збільшення українського експорту, тіснішої кооперації у сферах high-tech, інжинірингу, розвитку інвестиційної співпраці", - заявив Зеленський.

#FTA between 🇺🇦 & 🇮🇱 will take effect on January 1, 2021! This is a new level of relations between the countries & the "green light" to the growth of 🇺🇦 exports, closer cooperation in the fields of high-tech, engineering, investment. Great news, @netanyahu! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 24, 2020

У червні 2020 у МЗС Ізраїлю повідомили, що Кнесет у найближчі тижні ратифікує угоду про зону вільної торгівлі з Україною.

Договір про ЗВТ було підписано в січні 2019 року в рамках візиту президента Петра Порошенка до Ізраїлю. Підписи під документом також поставили перший віцепрем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів і в.о. міністра економіки і промисловості Ізраїлю Елі Коен. Проєкт передбачає скасування ввізних мит для 80% українських промислових товарів і 70% мит на ізраїльський імпорт.

11 липня 2019 року Верховна Рада ратифікувала ЗВТ з Ізраїлем.

У серпні 2019 Україна і Ізраїль домовилися про розширення зони вільної торгівлі на сферу послуг.