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Зеленський запевнив, що зона вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем запрацює з 1 січня

Угоду про ЗВТ було підписано в січні 2019 року. 

Зеленський запевнив, що зона вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем запрацює з 1 січня
Фото: politeka.net

Зона вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем почне працювати з 1 січня 2021 року.

Про це у Twitter повідомив український президент Володимир Зеленський.

"Це новий рівень відносин між країнами та зелене світло для збільшення українського експорту, тіснішої кооперації у сферах high-tech, інжинірингу, розвитку інвестиційної співпраці", - заявив Зеленський.

У червні 2020 у МЗС Ізраїлю повідомили, що Кнесет у найближчі тижні ратифікує угоду про зону вільної торгівлі з Україною.

Договір про ЗВТ було підписано в січні 2019 року в рамках візиту президента Петра Порошенка до Ізраїлю. Підписи під документом також поставили перший віцепрем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів і в.о. міністра економіки і промисловості Ізраїлю Елі Коен. Проєкт передбачає скасування ввізних мит для 80% українських промислових товарів і 70% мит на ізраїльський імпорт.

11 липня 2019 року Верховна Рада ратифікувала ЗВТ з Ізраїлем.

У серпні 2019 Україна і Ізраїль домовилися про розширення зони вільної торгівлі на сферу послуг.

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