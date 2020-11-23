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До бюджету надійшло 1,6 мільйона штрафів за перевантажені фури

Найбільше плати за проїзд нараховано на Одещині, Рівненщині та Миколаївщині.

До бюджету надійшло 1,6 мільйона штрафів за перевантажені фури
Фото: facebook.com/sad.chernihiv.region

16-23 листопада Укртрансбезпеки разом із Нацполіцією перевірили близько 14 тисяч транспортних засобів та стягнули 1,6 мільйона за перевантаження.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

"Зараз ми знаходимося на завершальному етапі впровадження Weight Control System - єдиної системи контролю зважування автотранспорту та аналізу руху на базі Центру обробки даних габаритно-вагового контролю Укртрансбезпеки. Вона передбачатиме автоматичну фіксацію перевантажених вантажівок та притягнення до відповідальності тих, хто не дотримується габаритно-вагових норм", - заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Найбільше плати за проїзд нараховано на Одещині, Рівненщині та Миколаївщині. Показники ефективності покращилися у Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Нагадаємо, 23 вересня Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за перевантажені фури. Зокрема, передбачається, що порушення правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автодорогами, вулицями або залізничними переїздами тягне за собою накладення штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на 2019 рік - 8,5 тис. гривень) - у разі перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 5% до 10%.

У разі перевищення вагових норм від 10% до 20% накладається штраф у розмірі 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Перевищення більш ніж на 20% передбачає штраф у розмірі 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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