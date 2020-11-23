НБУ послабив курс гривні до долара на десять копійок, до євро - на 19

До російського рубля гривня теж трохи подешевшала.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара та євро.

Про це свідчать дані регулятора.

До долара гривня подешевшала на 10 копійок - із 28,26 грн/$ до 28,36 грн/$.

Курс гривні до євро знизився на 19 копійок - із 33,44 грн/€ до 33,63 грн/€.

Щодо російського рубля гривня теж трохи подешевшала - з 3,70 грн за 10 руб. до 3,73 грн за 10 руб.

20 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,31 - 28,33 гривні.

Нагадаємо, 29 жовтня курс гривні впав до майже трирічного мінімуму - до 28,44 грн за долар у продажу та 28,43 грн у купівлі.