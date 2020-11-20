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Шмигаль очікує позитивний сигнал від МВФ про отримання чергового траншу

"Підтримка Міжнародного валютного фонду - це є маркер стабільності для України".

Шмигаль очікує позитивний сигнал від МВФ про отримання чергового траншу
Фото: https://www.kmu.gov.ua

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль очікує, що МВФ дасть позитивний сигнал про підтримку домовленостей між Україною та Європейською Комісією для виплати чергового траншу макрофінансової допомоги найближчим часом.

Про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі

Зазначається, що Денис Шмигаль 20 листопада провів зустріч у форматі відеоконференції з Директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфредом Каммером.

Сторони обговорили зміцнення фінансового співробітництва, процес провадження реформ в Україні та виконання структурних "маяків", передбачених у Меморандумі України з МВФ за програмою Stand-by.

"Підтримка Міжнародного валютного фонду - це є маркер стабільності для України, всього міжнародного фінансового середовища та банківського ринку. Наші з вами команди працюють практично щодня, і я дякую їм за фактично цілодобову роботу", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, представник уряду у Верховній раді Василь Мокан зазначив, що уряд розраховує на черговий транш від МВФ наприкінці 2020 або на початку 2021 року.

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