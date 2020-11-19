Готовність програми "Великого будівництва" по садках та школах становить 92%, - Чернишов

Програма «100 шкіл, 100 дитячих садків, 100 стадіонів», яку реалізують в рамках «Великого будівництва», готова на 92%. Про це в інтерв'ю «Слово і діло» розповів міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

«По ситуації на 11 листопада загальний відсоток будівельної готовності в частині програми 100 + 100 + 100 становить 92%. 3% прогрес за тиждень», – сказав Чернишов. Лідером за виконанням програми є Донецька область, там завершено вже 100% об'єктів.

Міністр також повідомив, що на сьогодні завершено будівництво 99 шкіл. «Наступне. Приймальні відділення. Ось у нас уже з 210 приймальних розпочаті роботи по 192. Це багато, тому що ми їх почали будувати набагато пізніше, ніж планувалося спочатку. До кінця року вони повинні бути готові», – додав він.

Нагадаємо, раніше Міністерство розвитку громад та територій України визначило пріоритетні напрямки діяльності на 2021 рік у рамках програми «Велике будівництво».