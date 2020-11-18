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Кабмін додав 14 аеропортів до переліку пріоритетних інвестпроєктів

Передбачається залучення коштів державного та місцевого бюджетів, а також інвесторів.

Кабмін додав 14 аеропортів до переліку пріоритетних інвестпроєктів
Фото: http://www.mukachevo.net/

До переліку зі 103 пріоритетних інвестиційних проєктів до 2023 року, затвердженого Кабінетом Міністрів на засіданні в середу, увійшли 14 аеропортів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно із супутніми документами до розпорядження, зокрема, у зазначеному переліку відновлення основної діяльності та подальший розвиток міжнародного аеропорту в Черкасах; реконструкція аеродрому міжнародного аеропорту "Івано-Франківськ"; реконструкція міжнародного аеропорту в Чернівцях (усі - фінансування коштом державного та місцевого бюджетів, коштом інвестора).

Крім того, пріоритетними визначено модернізацію матеріально-технічної бази міжнародного аеропорту "Херсон" (фінансування коштом державного та місцевого бюджетів, кредитними коштами); реконструкція міжнародного аеропорту "Вінниця", міжнародного аеропорту в Одесі (третя черга будівництва), міжнародного аеропорту в Дніпрі, будівництво нового аеропорту "Закарпаття", реконструкція міжнародного аеропорту в Полтаві (всі - коштом державного та місцевого бюджетів, коштом інвестора).

Крім цього, планується відновити інфраструктуру КП "Міжнародний аеропорт "Рівне" (виключно коштом інвестора); відремонтувати злітну смугу, будівлі, мережі КП "Аеропорт Суми" (коштом державного та місцевого бюджетів, коштом інвестора, кредитними коштами); реконструювати міжнародні аеропорти у Кривому Розі та Миколаєві (коштом державного та місцевого бюджетів, коштом інвестора); реконструювати і модернізувати аеропорт у Житомирі (коштом інвестора і держбюджету).

У вересні Кабмін виділив 30 мільйонів гривень для виконання передпроєктних і проєктних робіт для будівництва аеропорту на Закарпатті. Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що уряд наразі шукає оптимальне місце для будівництва нового аеропорту.

Згодом стало відомо, що аеропорт "Ужгород" відновить повноцінну роботу. Україна та Словацька республіка підписали відповідну міжурядову угоду.

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