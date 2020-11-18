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Уряд призначив заступників двох міністрів і двох голів держслужб

Кабмін ухвалив низку кадрових рішень.

Уряд призначив заступників двох міністрів і двох голів держслужб
Фото: Максим Левин

Кабінет міністрів на засіданні 18 листопада ухвалив низку кадрових рішень.

Зокрема, уряд призначив заступників двох міністрів і двох голів держслужб.

Як повідомив представник уряду в Раді Василь Мокан, заступником міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації призначено Євгена Владімірова.

Заступником міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції став Андрій Чесноков.

Окрім цього, шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину Ірину Овчаренко призначено першою заступницею голови Національного агентства державної служби, Любов Стародубцеву - заступницею голови Державної казначейської служби.

Також уряд призначив двох членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей - Олексія Ботезата і Христину Дутку-Гефко.

Проєктом розпорядження Кабмін погодив кандидатуру Тетяни Сербіної на посаду генерального директора публічного акціонерного товариства "Науково-технічний комплекс "Електронприлад".

Як повідомляли, сьогодні уряд призначив Павла Рябікіна головою Державної митної служби, а також погодив кандидатуру Сергія Гамалії на посаду глави Хмельницької ОДА.

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